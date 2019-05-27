جددوا_عقد_جروس.. جماهير الزمالك تطالب بالتجديد لمدرب الأبيض

حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014، ونجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.



ودشن عدد من جماهير الزمالك #جددوا_عقد_جروس، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر:



#جددوا_عقد_جروس

جروس ف ظل ضغظ المباريات قدر يحقق نتايج كويسه



#جددوا_عقد_جروس

اللعيبة المهمة زى فرجانى ومصطفى فتحى مش موجودين والفريق ماشى كويس ده فكر مدرب وتجهيز البدائل



الراجل ده مع جهاز اداري وفني قوي جدا عمل روح وحب بين ألاعيبه افتقدناها من أيام فيريرا سيبووووه يكمل خالونا نكمل لقدام بلاش نرجع ورا #جددوا_عقد_جروس



#جددوا_عقد_جروس

جددوا جروس لانقاذ بقيت البطولات من الضياع



جروس مدرب يحترم مع إني أهلاوي ✌🏻

#جددوا_عقد_جروس

