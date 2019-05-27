ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ياباني يلقي حتفه على متن طائرة مكسيكية بعد ابتلاع 246 كيس كوكايين

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:24 ص
اقراص مخدره
اقراص مخدره
أ ش أ
أعلن المدعون في المكسيك أن الرجل الياباني الذي لقى حتفه على متن طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت وجيز من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، توفى لابتلاعه 246 كيسا من الكوكايين قبل أن يعاني من سكتة قلبية بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن البيان صدر عن مكتب المدعي العام لولاية سونورا الشمالية حيث جرى تشريح الجثة بعد إجراء رحلة خطوط "أيرومكسيكو" هبوطا اضطراريا في مدينة هيرموسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب الآخرين أبلغوا عن رؤيتهم للرجل يعاني من تشنجات عنيفة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي مع بدء الطائرة رحلتها إلى مدينة ناريتا اليابانية.

وأضافت أن السلطات المكسيكية لم تكشف عن هوية الرجل الياباني بالكامل وعرفته باسم "أودو إن"، وقالت إنه وصل إلى المكسيك قادما من مدينة بوجوتا في كولومبيا.

ترشيحاتنا

استعراض في مطعم يتحول لكارثة .. فيديو

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

حدث ليلا .. الزمالك يفوز بالكونفدرالية .. ومركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول عيد الفطر

مباريات اليوم الاثنين 27 مايو .. مواعيد اللقاءات والقنوات الناقلة

أول تعليق من طارق حامد عقب تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور