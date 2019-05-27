كان غليظا.. كلمة السر في تحول شخصية عمر بن الخطاب بعد إسلامه.. فيديو

قال الداعية الشاب، مصطفى حسنى، إن شخصية سيدنا عمر بن الخطاب شهدت نقلة نوعية وتغييرا كبيرا من إنسان غليظ في الجاهلية لرقيق في الإسلام أفنى حياته في خدمة من حوله.



وأضاف حسنى، في برنامجه الرمضاني "رحلة حياة"، أن الفضل في هذا الأمر يعود لإدراك قلب سيدنا عمر للتغيير الحتمي الذي يحتاج إليه كل داعي للإستغراب من أن الرجل الغليظ الشديد في الجاهلية تحول لرجل يعد الطعام للأرامل ويكنس بيت العجائز وينظف أماكن الخيل ويلبي احتياجات المحاربين، فاستحق بهذا التغيير أن يكون من خواص رسول الله.



وأشار إلى أن هناك فرصا كثيرة ضاعت على شبابنا في هذا الوقت بسبب تغيير كان لابد من فعله ولم يقم به، فقد يرى الشاب أن الناس تحتاج للتغيير في أمر واثنين ولكنه يغفل عن نفسه ولا يعرف موطن التغيير فيه.