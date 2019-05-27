ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

كان غليظا.. كلمة السر في تحول شخصية عمر بن الخطاب بعد إسلامه.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:54 ص
كلمة السر في تحول
كلمة السر في تحول شخصية عمر بن الخطاب بعد إسلامه
محمد شحتة
قال الداعية الشاب، مصطفى حسنى، إن شخصية سيدنا عمر بن الخطاب شهدت نقلة نوعية وتغييرا كبيرا من إنسان غليظ في الجاهلية لرقيق في الإسلام أفنى حياته في خدمة من حوله.

وأضاف حسنى، في برنامجه الرمضاني "رحلة حياة"، أن الفضل في هذا الأمر يعود لإدراك قلب سيدنا عمر للتغيير الحتمي الذي يحتاج إليه كل داعي للإستغراب من أن الرجل الغليظ الشديد في الجاهلية تحول لرجل يعد الطعام للأرامل ويكنس بيت العجائز وينظف أماكن الخيل ويلبي احتياجات المحاربين، فاستحق بهذا التغيير أن يكون من خواص رسول الله.

وأشار إلى أن هناك فرصا كثيرة ضاعت على شبابنا في هذا الوقت بسبب تغيير كان لابد من فعله ولم يقم به، فقد يرى الشاب أن الناس تحتاج للتغيير في أمر واثنين ولكنه يغفل عن نفسه ولا يعرف موطن التغيير فيه.

ترشيحاتنا

عالم أزهري يكشف عن علامات التوبة بعد المعصية.. فيديو

الانقسام يضرب المعارضة السودانية .. لهذا السبب

تعرف على أهم ميزات ويندوز 10 الجديد.. وطريقة تفعيلها

الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر 8 أيام

زاره الملك فاروق ..مسجد السلطان الأشرف بالخانكة تحفة أثرية تسقط ضحية الإهمال

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

مباريات اليوم الإثنين 27 مايو .. 4 لقاءات نارية في الدوري المصري

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور