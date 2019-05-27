حزب "بريكست" يتصدر النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا

أظهرت نتائج أولية أن حزب "بريكست" تصدر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا، بينما حل ثانيا حزب "الديمقراطيين الأحرار" المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي .



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن هذه النتائج تأتي مع تراجع حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى المركز الخامس.



وكان البرلمان الأوروبي أعلن أمس /الأحد/ أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عاما، مشيرا إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 51 %، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة، وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52 %.

