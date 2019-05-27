الزمالك ملك القارة.. هكذا احتفل الجماهير بالبطولة

حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014، ونجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.



دشن عدد من جماهير الزمالك احتفالا بتتويجه بطلا للكونفدرالية لافريقية مجموعة من الهاشتاجات #الزمالك_العظيم، #ملك_القارة، #الزمالك_بطل_أفريقيا، وتصدرت الهاشتاجات الأكثر تدوالا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر:



كبير مصر

#الزمالك_بطل_افريقيا



الف مبروووووك 🥇🏵🎉... عمرنا مااتخلينا عن الزمالك .. معاه ف المكسب قبل الخساره ..يارب أيامنا كلها فرحانين 🤲🏻 #الزمالك_بطل_افريقيا



#الزمالك_بطل_افريقيا

الف مبروووك لجمهور الزمالك العظيم



الملك الافريقي

الزعيم الافريقي

الوحش الافريقي

يعود من جديد ⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩🏹⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩⁦🇦🇹⁩💪👍#الزمالك_بطل_افريقيا



تفضل امجادك قدام عيني ، تفضل عالي في السما.⁦🇦🇹⁩⁦❤️⁩💪

#الزمالك_بطل_افريقيا





#الزمالك_بطل_افريقيا

مبروك للبطل المصري الافريقي العريق❤️



الزمالك ملك القارة

#الزمالك_بطل_افريقيا