الإسباني فابريجاس يغرد بالعربي من أجل قصي خولي : زوجتي أهملتني بـ سببك

مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا @firstLadyD4 في اجمل مسلسل عربي #خمسة—ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه. 🤗👏🏻#غمار_الغانم @kosaikhaulii pic.twitter.com/WyYiAaAQQw — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 26, 2019

فاجأ لاعب الكرة الإسباني سيسك فابريجاس متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بتغريده باللغة العربية لأول مرة بسبب الفنان السوري قصي خولي.ونشر فابريجاس صورة تجمعه بـ قصي وعلق قائلا :" مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا في اجمل مسلسل عربي خمسة ونص".واضاف :" وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".