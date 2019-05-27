ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ارتفاع توريد القمح بالدقهلية إلى 168 ألف طن

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:53 ص
ارتفاع توريد القمح
ارتفاع توريد القمح بالدقهلية إلى 168 ألف طن
همت الحسينى
ارتفعت الكميات التي تم توريدها من القمح، لشون وصوامع وشون الدقهلية، حتى صباح اليوم الاثنين إلى 168 ألف طن منذ بدء موسم التوريد.

ويبلغ عدد الشون والصوامع والهناجر في الدقهلية نحو 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعين للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع، حيث ان المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 228.584 فدانًا، من 230 ألف طن متوقع توريدها.

وأفاد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة،إلى أن هناك غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع باستمرار م عمليات التوريد بجميع المواقع والإبلاغ الفوري عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ترشيحاتنا

الدولار بـ 16.93.. أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 27-5-2019 .. فيديو

#جددوا_عقد_جروس.. جماهير الزمالك تطالب بالتجديد لمدرب الأبيض

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

هذا المشروب يقوي المناعة بعد الفطار والسحور

رانيا بدوي تشكر جمهور الأهلي لتشجيعهم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

مباريات اليوم الإثنين 27 مايو .. 4 لقاءات نارية في الدوري المصري

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور