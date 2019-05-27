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اقتصاد

البورى يسجل 39 جنيها .. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:52 ص
اسماك بورى
اسماك بورى
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم، الأثنين، 27 مايو2019، وسجل كيلو السمك البلطي نمرة 1 سعرا يتراوح بين 39 و45 جنيها، بسوق العبور والبلطي (نمرة 2) 32 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والبوري (نمرة 2) 38 جنيها، والبوري (نمرة 1) سجل سعرا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والمكرونة المجمدة 25 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والمرجان 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري (نمرة 1) نحو 320 جنيها، والجمبري (نمرة 2) بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد 85 و165 جنيها، والدنيس 90 جنيها، والبربون 35 جنيها.

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