تركيب 60 ألف وصلة صرف صحى لخدمة 600 ألف مواطن في المحافظات

تستهدف خطة المحافظات العام المالي الجديد (2019/2020) ، والذي يبدأ أول يوليو المقبل تنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحي منزلي لخدمة 600 ألف مواطن بتكلفة 225 مليون جنيه وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية.



ويعد تطوير القري والنجوع خاصة الأكثر احتياجًا وتزويدها بالصرف الصحي من أهم الملفات التي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن، موضحه أنه تم حتي الآن تنفيذ أكثر من 43 ألف وصلة صرف صحي في 75 قرية في 16 محافظة بتكلفة 154 مليون جنيه واستفاد من هذه الخدمة حوالي 400 ألف نسمة.



و يتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات .



و تم توصيل 8767 وصلة صرف صحي بمحافظة القليوبية استفاد منها أكثر من 93 ألف نسمة و 6989 وصلة صرف صحي بالأقصر استفاد منها 63 ألف مواطن و 4778 وصلة صرف بقنا استفاد منها 32 ألف مواطن ، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية .



وتم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أن تتولي تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المشتركين بالتقسيط بمعرفتها وبما لا يزيد عن 50 جنيه شهريًا لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المتحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزي ويعتبر هذا المبلغ كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولي بالرعاية في باقي القري المطلوبة .

