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ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:09 ص
ضبط 34 مخبز مخالف
ضبط 34 مخبز مخالف أنتجت خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبره للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة فى مركز بدر، وادكو ورشيد، ووادى النطرون للتصدى لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة التى قادها مفيد خضر مدير عام ادارة تموين مركز  بدر عن ضبط 18 مخبزا مخالفا مابين نقص وزن ومواصفات وتصرف مخبزين فى بيع 76 شيكاره دقيق 3 بلدى مدعم وإغلاق احد المخابز أثناء مواعيد العمل.

كما تمكنت الحملة فى ادكو ورشيد من ضبط 10 مخابز تنتج خبز مخالفة  للوزن وعدم اعلان ومواصفات ونقص وزن تصرف وعدم وجود سجل.

وفى وادى النطرون تم تحرير 6 محاضر  لمخابز انتجت خبزا ناقص الوزن بما يعادل 24،18،17 جرام و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و لعدم الاعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإرسالها للمديرية لتحصيل الغرامات المستحقة عليها.
ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور
ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور
ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور
ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور
ينتج خبزا ناقص الوزن..ضبط 34 مخبزا مخالفا بالبحيرة ..صور

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