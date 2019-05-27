رفضت نقل سفارتها للقدس.. فلسطين تشكر التشيك بعد حوار صحفي لرئيسها

رحبت وزراة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارة بلادها من تل أبيب الى القدس، والذي أكده مجددًا رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش.



وقال رئيس الوزراء التشيكي، خلال مقابلة صحفية: «إن جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة».



وفي بيان لها، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.