أوقف النهضة وأطفأ البركان.. الليجا تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية

هنأ الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "الليجا"، نادي الزمالك، وذلك بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.وكتب حساب الليجا عبر "تويتر": "الليجا تهنئ نادي الزمالك المصري، تتويجه بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية".وتوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5-3، بمباراة الإياب التي جمعت بينهما ليلة أمس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.