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رياضة

أوقف النهضة وأطفأ البركان.. الليجا تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:42 ص
الليجا
الليجا
إسراء أشرف
هنأ الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "الليجا"، نادي الزمالك، وذلك بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب حساب الليجا عبر "تويتر": "الليجا تهنئ نادي الزمالك المصري، تتويجه بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية".

وتوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5-3، بمباراة الإياب التي جمعت بينهما ليلة أمس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

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