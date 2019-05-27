سلامة الغذاء: فرصة عام لتوفيق أوضاع شركات المياه المعبأة

أصدر رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور ، قرارا بإلزام شركات المياه المعبأة بالتسجيل بالهيئة للسماح لها بتداول منتجاتها بالأسواق ، لافتا الى أنه سيتم منحها عاما لتوفيق أوضاعها قبل حظر منتجها فى حال عدم التاجر والالتزام.



واكد منصور، وفقا للقرار الذي حصلت " صدى البلد " على نسخة منه، على أنه يجوز بشركات مياه الشرب المعبأة الحاصلة على ترخيص من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان من تداول منتجاتها فى الأسواق خلال فترة توفيق الأوضاع.



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