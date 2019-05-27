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اقتصاد

سلامة الغذاء: فرصة عام لتوفيق أوضاع شركات المياه المعبأة

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أصدر رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور ، قرارا بإلزام شركات المياه المعبأة بالتسجيل بالهيئة للسماح لها بتداول منتجاتها بالأسواق ، لافتا الى أنه سيتم منحها عاما لتوفيق أوضاعها قبل حظر منتجها فى حال عدم التاجر والالتزام.

واكد منصور، وفقا للقرار الذي حصلت " صدى البلد " على نسخة منه، على أنه يجوز بشركات مياه الشرب المعبأة الحاصلة على ترخيص من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان من تداول منتجاتها فى الأسواق خلال فترة توفيق الأوضاع.

للاطلاع على نص القرار :

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