مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 21 .. صراع بين زوجتي علي ربيع

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.



وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، تقبض المباحث على سليم (طارق عبد العزيز) بتهمة الاتجار في المخدرات، لكن تقارير البحث الجنائي تبين أن المضبوطات عبارة عن سكر وليس هيروين، ما يضعف من موقف علاء مصباح (على ربيع) بسبب بلاغه الكاذب ضد حماه سليم.



تكتشف المدرسة شيماء مصباح (سهر الصايغ) ما فعله شقيقها الأصغر سيد (الطفل أحمد السيسي) بسرقته لأوراق الامتحان، فتؤنبه على ما فعله فيعدها بالمذاكرة وعدم تكرار ما حدث.



تقرر المذيعة سلمى سليم (مايان السيد) زيارة منزل أسرة زوجها علاء مصباح، فتصطدم بضرتها هبة (ولاء الشريف) فيحدث بينهما مشكلات وخلافات.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.