ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الجهاز الفني للمنتخب، بشأن عدم انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته بشهر يونيو المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التي ستقام في مصر.



وقال ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "عبد الله جمعه أفضل مدافع ايسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض!! عدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي!!".



وأضاف: "لا احب ابدا التعليق على اختيارات المدرب خاصة قبل البطولة ولكن اسف، وأتمنى ان يكون عدم اختياركم له جاء لأسباب أخرى غير فنية لأنها لو كانت فنية فهذا معناه أننا في مشكلة كبيرة جدا!!".



وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5-3، بمباراة الإياب التي جمعت بينهما ليلة أمس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.