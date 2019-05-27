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فن

الواد سيد الشحات الحلقة 21: هيفاء وهبى تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:44 ص
لواد سيد الشحات
لواد سيد الشحات
سمر سعد
يحاول "سيد" أحمد فهمي و"فخر" محمد عبد الرحمن و"ريتاج" هنا الزاهد الحصول على المال الذي تمتلكه "دموع ".

ويبدأ "فخر" محمد عبد الرحمن، في إخراج فيلم بعنوان "عارية على جسر من الكونجرس"، لان الذي كتبته "ريتاج" أما "سيد"، يقوم بدور البطولة ويقدم شخصية فلاح وتقوم بالبطولة شقيقتهما "دموع" ويزو.

يعجب "فخر" بأداء "سيد" في التمثيل، فيما لا زالت "ريتاج" تفكر في طريقة كي تجعل الفيلم ينجح، وما وصلت إليه أن تصبح "ترند" وتفكر في أن تكون وجها إعلانيا، لكن حتى الإعلان يفشل.

لذا تفكر "ريتاج" في إطلاق شائعات عنها، ويقترح "سيد" أن يقول إنها ستتزوج كريستيانو رونالدو، لكن "ريتاج" تقترح أن يطلق عليها أنها تتعاطى مخدرات، ويفكر "فخر" أن يصور مشهدا وهي يقبض عليها حتى ينتشر الفيديو وتشتهر.

لكن "سيد" يبلغ الشرطة الحقيقية بل ويغير أكياس العجوة بمخدرات حقيقة ويقبض على "دموع" ويحكم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.

تفكر "ريتاج" في استكمال الفيلم ولكن ببطلة أخرى وتقترح اسم هيفاء وهبي، ويحاولون الوصول لها حتى تعطيها السيناريو وتطلب منها المشاركة في الفيلم.

تسمع "ريتاج" أن هيفاء تكتب مذكراتها وتفكر في سرقتها حتى تهددها إما أن تعمل معهم أو ينشرون مذكراتها.

تكتب هيفاء في مذكراتها أنها تحب شخصا أصلع وأكثر ما يجذبها له هو صلعته، ويتمكن "سيد" من دخول غرفتها وقراءة مذكراتها ويتقمص احمد فهمى شخصية هذا الرجل.

https://www.youtube.com/watch?v=zY0_yUBXYbA

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