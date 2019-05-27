مصطفى الفقي يعترف: خطبة أمام الدجاج أنهت معاناتي مع الخجل

كشف السياسي والمفكر الدكتور مصطفى الفقي للإعلامية إنجي أنور، عن ذكريات طفولته، أنه كان طفلا خجولا لذلك كان يقف أمام جيش من "الدجاج" يخطب فيهم ليتغلب على خجله وبالفعل استطاع أن يكون خطيب المدرسة والجامعة.



وأضاف "الفقى"خلال استضافته ببرنامج "سري للغاية" والمذاع عبر "راديو إف إم" أنه تعرض في حياته للكثير من " الزُنب" وخاصة ممن أحسن إليهم وأرجع ذلك إلى عقدة نقص قد تصيب من تحسن إليه فيسيء إليك.



واستطرد الفقي قائلا: " اتق شر من أحسنت إليه، والندم الإيجابي أفضل من الندم السلبي فإن تندم على شئ فعلته أفضل من أن تندم على شئ لم تفعله، كما حكي عن عقده التي استطاع التغلب عليها مثل خوفه من الظلام، لذلك كان يصر على المشي في الظلام حتى يتخلص من هذا الخوف لذلك آمن بمقولة " كارنيجي": " النور في قلبي وجوانحي فعلام أخشى الظلام".



وأشار إلى أن ترشيحه لمكتبة الإسكندرية هو تتويج لمشواره الثقافي، وإنه لم يكن يصلح أن يكون وزيرا، لأنه غير مستعد للتفرغ اليومي للإدارة، موضحا أنه كثيرا ما يزوره الندم،وأنه لا يحب أن يضايق أحدا أبدا.



وعن طقوسه في رمضان أجاب الفقي، أن رمضان يضيف حالة من الصفاء الذهني والهدوء والتوهج وأنه يضطر لتلبية دعوات الإفطار لكنه يفضل الأكل البيني،وأكد الفقي " أنا كنت فاكر البطيخ ما بيطلعش غير في رمضان " لأن أول مرة صمت فيها كان هناك بطيخ.