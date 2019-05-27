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موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 من رمضان

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:40 ص
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان
محمد شحتة
حلَّ علينا اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

وحددت الإمساكية توقيت الفجر 3:13، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:49،  وصلاة العشاء 8:19.

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