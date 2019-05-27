موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 من رمضان

حلَّ علينا اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.



وينشر "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.



وحددت الإمساكية توقيت الفجر 3:13، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:49، وصلاة العشاء 8:19.