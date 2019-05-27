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مرأة

استشارة الحلقة 22.. في أقل من ساعة..حل مشكلة صغر حجم الثدي

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:58 م
تكبير حجم الثدي
تكبير حجم الثدي
آية التيجي - هاجر هانئ
قال الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، إن العديد من الفتيات و السيدات ينزعجن من مشكلة صغر حجم الثدى، لأنه يؤثر على الشكل الجمالى للمرأة بالسلب.

وأضاف البحيري، في برنامج استشارة على موقع "صدى البلد" الإخباري، أصبح من السهل علاج مشكلة صغر حجم الثدى بشكل آمن، فيمكنك إجراء عملية السليكون حيث تعد عملية تكبير الثدي بالسيليكون من أكثر عمليات تكبير الثدي شيوعًا لمن يعانين من هذه المشكلة، فهو وسيلة آمنة تتم فى أقل من ساعة، كما أن سليكون تكبير الثدى لا يؤثر على الرضاعة و لا يترك أثرا أيضا.

وأوضح استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، أن هناك وسيلة أخرى وهى شفط الدهون من المناطق الممتلئة و معالجتها بطريقة ما ثم حقنها في الثدى.


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