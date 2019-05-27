جمعية مصر النيل تهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية

قدمت جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة برئاسة القبطان احمد مرعي، التهنئة إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته بتحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.



وأكد أحمد مرعي على أن لاعبى الزمالك قدموا أداء رائعا واستحقوا الفوز بتلك المباراة، مشيدا بالروح الرياضية التي تمتع بها لاعبي الزمالك مع لاعبي نهضة البركان بعد الفوز بالبطولة.



وحقق الزمالك الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على نهضة البركان بركلات الترجيح 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.



ويجدر الإشارة الى أن جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة سبق وأن وقعت بروتوكولا مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من أجل تقديم دورات ومسابقات رياضية عن طريق مراكز الشباب الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.