ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بتكلفة 3.6 مليار جنيه.. تعرف على خطة تحسين منظومة النظافة بـ 27 محافظة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:01 ص
القمامة
القمامة
ايمان البكش
تستهدف خطة منظومة النظافة بالعام المالى الجديد 2019-2020 للمحافظات ، رفع الكفاءة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه.

ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة لتحسين منظومة النظافة في المحافظات ،تتضمن إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة، و شراء معدات نظافة جديدة متنوعة .

كما سيتم البدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا في المحافظالت و إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد 36 ثابتة و 56 متحركة بالاضافة الى إنشاء 59 خلية دفن صحى و رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى و تغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية.

ترشيحاتنا

فرنسا تعلق على حكم عراقي بإعدام 3 من مواطنيها

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

#جددوا_عقد_جروس.. جماهير الزمالك تطالب بالتجديد لمدرب الأبيض

هتوصل 39 درجة.. الأرصاد تُعلن عن موعد موجة حارة جديدة تضرب البلاد..فيديو

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور