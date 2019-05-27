بتكلفة 3.6 مليار جنيه.. تعرف على خطة تحسين منظومة النظافة بـ 27 محافظة

تستهدف خطة منظومة النظافة بالعام المالى الجديد 2019-2020 للمحافظات ، رفع الكفاءة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه.



ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة لتحسين منظومة النظافة في المحافظات ،تتضمن إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة، و شراء معدات نظافة جديدة متنوعة .



كما سيتم البدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا في المحافظالت و إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد 36 ثابتة و 56 متحركة بالاضافة الى إنشاء 59 خلية دفن صحى و رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى و تغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية.



