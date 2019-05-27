توريد 124 ألفًا و399 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بلغ 124 ألفًا و399 طن قمح.



وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان، الأربعاء، أنه يجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



وأشار إلى أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.