ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توريد 124 ألفًا و399 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:46 ص
توريد 124 ألفًا و399
توريد 124 ألفًا و399 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ
محمود زيدان
قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بلغ 124 ألفًا و399 طن قمح.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان، الأربعاء، أنه يجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

ترشيحاتنا

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

المقاولون العرب تنفذ مسجد جديد بالعاصمة الإدارية بـ 700 مليون جنيه

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعرف على أبرز الغائبين في العالم عن الألقاب القارية

الجواز العرفى مش زنا..نائبة تكشف سبب اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور