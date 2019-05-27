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أخبار العالم

سول: تدريبات أولجي تايجوك لم تخترق الاتفاق الموقع مع كوريا الشمالية العام الماضي

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:45 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ أن تدريبات "أولجي تايجوك" العسكرية المدنية الجديدة التي تجري في الفترة من 27 إلى 30 مايو الجاري في أرجاء البلاد هي دفاعية في طبيعتها، ولم تخترق اتفاق سبتمبر العسكري.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون-سو- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- إن الجيش الكوري الجنوبي ينفذ بالكامل الاتفاق العسكري الذي توصلت إليها الكوريتان في يوم 19 سبتمبر الماضي، مضيفًا أن "أولجي تايجوك" هي تدريبات ذات طبيعة دفاعية، وتم تعديل حجمها؛ وفقا للوائح ذات الصلة.

يذكر أن "أولجي تايجوك" تجري بمشاركة حوالي 480 ألف من المدنيين، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء الخدمة المسلحة في جميع أنحاء البلاد لمدة 4 أيام؛ بهدف تعزيز قدرات البلاد في إدارة الأزمات في التعامل مع مختلف تهديدات السلامة والأمن، ولضمان موقف الاستعداد.

وكانت الكوريتان الشمالية والجنوبية قد وقعتا اتفاقية تهدف إلى نزع فتيل التوترات العسكرية بينهما في 19 سبتمبر العام الماضي.

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