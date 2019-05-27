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حنان مطاوع تكشف عن الأيام المميزة والصعبة في حياتها.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:04 ص
الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
آيات أحمد
قالت الفنانة حنان مطاوع، إن يوم 21 مارس مميز جدًا بالنسبة لها، لافتة إلى أنه يوم عيد ميلاد والدتها الفنانة سهير المرشدى، بالإضافة إلى كونه عيد الأم.

وأضافت مطاوع، خلال لقاء خاص ببرنامج "ArabWoodtv"، المذاع على فضائية "روتانا"، أن يوم 9 ديسمبر 1996، يمثل يوما مريرا فى حياتها، حيث توفى فيه والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، بعد عيد ميلاده بيومين فقط.

وتابعت عام 2001، يعتبر من أهم المناسبات فى حياتها حيث شاركت فى أول مسلسل لها "حديث الصباح والمساء"، مضيفة "كان وش الخير عليَا".

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