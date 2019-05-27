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حوادث

ضبط ٣ أشقاء بـ٢ كيلو بانجو وحشيش بسوهاج

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:17 ص
حشيش
حشيش
خالد رياض
أسفرت حملة أمنية لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث سوهاج عن ضبط ٣ أشقاء يقيمون مركز المراغة وبحوزتهم ٢ كيلو بانجو وكمية من مخدر الحشيش.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز المراغة بورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة جنوب الصعيد يفيد ورود معلومات مفادها قيام كل من "عاطف. د. ع" ٤١ عاما عاطل، وشقيقيه كمال، ٣٦ عاما عاطل، وعلاء، ٢٢ عاما عاطل ويقيمون دائرة مركز المراغة، بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرام.

وتمكنت حملة أمنية عن ضبطهم وبحوزتهم ٧١ لفافة من نبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 2 كجم، و١٥ لفافة سلفانية صغيرة الحجم من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالي ٢٠ جراما، ومبلغ ٧٠٠ جنيه، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.

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