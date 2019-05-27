الصحف المصرية: المتأخونون راهنوا على دعم الأمريكان للجماعة ففوجئوا بالصفعة الأمريكية..الرئيس يوجه بمواصلة الإصلاحات الشاملة بقطاع الأعمال..غياب الكاريزما مشكلة التحكيم المصري العام

نشرت الصحف المصرية صباح اليوم الإثنين ، عددا من العناوين والموضوعات الهامة نستعرض أبرزها كما يلي :



الأهرام :

جاءت أبرز العناوين في الجريدة كالتالي :



السيسي : أولوية لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين



تعظيم الاستفادة من الأصول وحسن إدارتها



طلاب أولى ثانوي يشكون صعوبة الرياضيات



تقنين توصيل الكهرباء في مخالفات البناء



إقبال جماهيري عى نهائي الكونفدرالية : اتحاد الكرة يحسم مصير جدول الدوري اليوم



نشرت الجريدة تحقيقا هاما تحت عنوان الفلاحون يطلبون الإنصاف : تكاليف الانتاج تجاوزت ثمن المحصول وتأجير الأراضي يعود بالخسارة على المستأجر



وأجرت الجريدة حوار مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون العرب في حوار بلمسة التفاؤل : صلاح عملة مصرية نادرة .. ولقب أوروبا حلم عمره . غياب الكاريزما مشكلة التحكيم المصري، والأجنبي ليس ملاكا



الجمهورية :

جاءت أبرز العناوين كالتالي :



الجنيه يواصل صعوده أمام الدولار والبورصة تنتعش وتربح 6.7 مليار



طلاب ولى تابلت أدوا امتحان الرياضيات .. بسهولة



جماهير الزمالك تشعل برج العرب



العشوائيات تحولت إلى كمبوندات متكاملة 21 مليار جنيه تغسل آلام 351 منطقة خطرة



فساد تميم أزكم الأنوف .. قدم رشاوى للفيفا لزيادة المنتخبات إلى 48



ونشرت الجريدة صفحة خاصة في جريدة الجمهورية كالتالي : فرحة السوبيا في زمن المماليك .. بخيت مسحراتي البهجة .. مائدة الألف صائم بسرس الليان " محية ووحدة وطنية ".



وأيضا صفحة طوارئ رمضانية .. وأبرز عناوينها : دراما العنف تعيد الجمهور للإذاعة .. المستمعون : زهقنا من البلطجة والمرات والهيافة



رئيس البرلمان على مائدة إفطار مستقبل وطن .. عبد العال الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات



الأخبار :

نشرت الجريدة مجموعة من العناوين الهامة كالتالي :



الرئيس يوجه بمواصلة الإصلاحات الشاملة بقطاع الأعمال العام



السيسي : نقل الخبرة المصرية للأشقاء الأفارقة للإرتقاء بالخدمات الصحية



الرقابة الإدارية تضبط قضايا رشوة وفساد في الإسكندرية والجيزة



نشرت الجريدة تحقيقا مميزا تحت عنوان : المتأخونون راهنوا على دعم الأمريكان للجماعة ففوجئوا بالصفعة الأمريكية على وجه الإرهابية .. خبراء الأمن : خلايا نائمة للإخوان يبيعون أوطانهم مقابل الشهرة والمال.



وأيضا تحقيق هام عن مدفن العائلة الملكية تحت عناوين : تحول من مدفن العائلة الملكية إلى مدافن صدقة من ينقذ حوش الباشا من اللصوص.. المياه الجوفية أكلت جدرانه وتعديات على جانبية في عز الظهر.



وأجرت اجريدة حوارا مع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تحت عناوين : وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الأجنبية للطلاب .. كتاب للكليات المناظرة .. والاختبار الإليكتروني غير صالح لكل المواد .. كل الطلاب أبنائي



اليوم السابع :



جاءت أبرز العناوين في الجريدة كالتالي :



الإخوانية فاطمة يوسف: قيادات الجماعة حرضونى على اتهام الشرطة باغتصابى لتشويه الأمن.. أخطر 3 اعترافات تكشف فضائح "إخوان الفبركة".. إعلامى إخوانى فضح بث إعلام الجماعة للقصص المزورة.. وإعلامى مفصول من "الشرق" كشف تفاصيل حكاية أيمن نور والحسابات المزيفة.



صرف أدوية جديدة للمنتكسين فى رحلة علاج فيروس سى.. علاج 5% من المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 30 ألف أجنبى بمصر حتى الآن.



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المراجعة أستاذ اللغة الألمانية النهائية للثانوية العامة فى مادة اللغة الألمانية.



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