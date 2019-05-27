مقالات كبار الكتاب: عبد المحسن سلامة يكتب: تايم سبورت.. وعمرو عبد السميع: لماذا الآن فقط؟!..والقاهرة أولى محطات البرهان لـ عماد الدين حسين في الشروق

تنوعت مقالات كبار الكتاب اليوم ، ما بين تناول الموضوعات السياسية والاجتماعية ، وأبرزها مقال عبد المحسن سلامة عن تايم سبورت ، والسؤال الأخير: احتمالات اللعبة ومواقف اللاعبين لعماد الدين أديب في الوطن .. وننشر مقتطفات منها كالتالي :



تايم سبورت



تحت هذا العنوان كتب عبد المحسن سلامة في الأهرام يقول : "أن الكرة لها جمهورها وعشاقها, فإن الحديث عن إطلاق قناة رياضية جديدة هذه الأيام يحتل مساحة كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة, خاصة مع قرب انطلاق البطولة الإفريقية, التى تنظمها مصر, والتى من المقرر إطلاقها خلال الشهر المقبل - إن شاء الله ".



لماذا الآن فقط؟!



تحت هذا العنوان كتب الدكتور عمرو عبد السميع في الأهرام يقول : "ملفتة جدا حالة النشاط والتوتر الإدارى التى اعترت خالد عبد العال محافظ القاهرة، حين جمع حوله رؤساء المحليات ورؤساء مجالس الشركات العاملين فى المحافظة، وأبلغهم بضرورة الاهتمام بالعاصمة قبل العيد القومى للمحافظة فى يوليو وقبل الدورة الإفريقية فى يونيو، ويشمل هذا الاهتمام (الرفيع) كما أعلنت المحافظة، أعمال النظافة والتشجير، ورفع كفاءة الطرق، والنهوض بمدينة السلام حيث تقام بعض المباريات، بعبارة موجزة، تحسين شكل العاصمة.. والسؤال هو لماذا ينتظر المحافظ مناسبة سعيدة مثل عيد القاهرة القومى، أو إقامة الدورة الإفريقية بالقاهرة حتى يطلق عملية كبيرة للتطوير والتحسين".



السؤال الأخير: احتمالات اللعبة ومواقف اللاعبين



تحت هذا العنوان كتب عماد الدين أديب في الوطن يقول : " بعدما عرضنا، على مدار عشرة أيام، صورًا قريبة لأهم اللاعبين على مسرح الأزمة الحالية فى المنطقة وهم: الرئيس السيسى، الشيخ محمد بن زايد، الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى الإيرانى، الرئيس ترامب، الرئيس بوتين، التحالف القطرى التركى، رئيس الوزراء الإسرائيلى، يأتى أهم الأسئلة:



السؤال هو: بعد ما عرفنا «قانون الفعل ورد الفعل» الذى يتحكم فى قرارات هؤلاء جميعًا، كيف سيكون حال المنطقة فى حال اشتداد الصراع؟ هل هى الحرب؟ وإذا كانت فهل ستكون بمنطق محسوب؟ ضربة بضربة؟ حرب ممتدة؟ داخل أم خارج الأراضى الإيرانية؟ هل يحدث فيها إغلاق مضيق هرمز؟ هل تتأثر صادرات النفط والغاز والتجارة؟".



أمراض القلب والدورة الدموية



تحت هذا العنوان كتب الدكتور حمدي السيد في الوطن يقول : " تمت مناقشة هذا الموضوع فى مجلس الشعب وقدمنا عدة اقتراحات للوقاية وتقليل نسبة الإصابة بهذا المرض، ومع الأسف الاستجابة قليلة.



مع الأسف، القلب والدورة الدموية تشكل السبب الأول للوفاة والعجز فى مصر."



القاهرة أولى محطات البرهان



تحت هذا العنوان كتب عماد الدين حسين في الشروق يقول : " أن يختار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى القاهرة، لتكون أول محطة يتوجه إليها منذ توليه منصبه فى ١٢ إبريل الماضى، عقب إطاحة عمر البشير، فهى إشارة مهمة جدا ينبغى عدم إغفالها، لتأسيس علاقات قوية بين البلدين، شرط أن تستقر الأمور أولا بين المجلس الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، ويتوصل الجانبان إلى توافق عام يتيح للسودان أن ينطلق للأمام".

