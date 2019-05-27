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رياضة

لحسم البقاء.. الجونة وجهًا لوجه أمام الإسماعيلي بالدورى اليوم

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:16 ص
فريق الجونة
فريق الجونة
عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة مع الإسماعيلى اليوم بملعب الجونة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين " الأخيرة " من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه حمادة صدقى إلى تحقيق الفوز من أجل حسم البقاء فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط إلى دورى القسم الثانى ، وفى المقابل يدخل الإسماعيلى المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الأخير أمام الأهلى .

ويمتلك الجونة 36 نقطة محتلا بها المركز الـ14 بينما يقع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة .

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