بعد الموجة الحارة .. جولات تفقدية لزراعة الاسماعيلية على محصول القطن

أجرت زراعة الاسماعيلية، جولة تفقدية علي حقول القطن بعد موجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الايام القليلة الماضية، وبناء علي تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية، تم فحص محصول القطن للزراعات البدريه والمتأخرة بواسطة جهاز مكافحة الافات برئاسة محمود عبدالقادر مدير عام المكافحه وثروت يوسف رئيس قسم المكافحة الحقلية والمهندس محمد حسين اخصائي القطن بمركز القنطرة غرب.



ياتى ذلك فى اطار حرص ادارة مكافحة الآفات على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الحقول والتلاحم مع المزارعين وحل مشاكلهم.



مع بدء موسم زراعات القطن، كانت ادارة مكافحة الافات مستعدة بخطة استباقية، من خلال توفير جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة من كبسولات الجاذبات الجنسية المختلفة ، والتأكد من استلام جميع المركبات المكافحة لآفة القطن، وتوفير مستلزمات الافة سواء من المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة والمتابعة الدورية والتفتيش الفنى وتوفير آلات الرش بأنواعها بجميع الادارات والتأكيد على جهازيتها دوريا لزياد الانتاج لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الانتاج، وحل مشاكل المزارعين التى تواجههم.

