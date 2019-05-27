الصين تؤكد مجددا ضرورة حل الخلافات مع واشنطن عبر الحوار

أكدت الصين مجددا، اليوم /الاثنين/، ضرورة حل أية خلافات بينها وبين واشنطن عبر المحادثات والمشاورات الودية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، بأن بلاده ليست مستعدة لاتفاق تجاري مع الصين.



وقال كانغ "نعتقد دائما أن علاقات التجارة والاستثمار بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".