توابع مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية: جهاد جريشة كحل لنا العيشة

واصلت الصحف المغربية، هجومها الحاد، على الحكم المصري جهاد جريشة، بسبب القرارات التي فرضها على الوداد البيضاوي المغربي، أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



كان جريشة تسبب في جدل كبير، خلال إدارته لمباراة الوداد والترجي، بسبب بعض القرارات التحكيمية، بإلغاء هدف للفريق المغربي وعدم احتساب ركلة جزاء له حسب ما تردد عقب نهاية اللقاء.



وعنونت الصحيفة على غلافها الورقي: "هاد جريشة كحل لنا العيشة" فى اشارة الى أن جهاد جريشة رسم السواد على الاجواء داخل نادى الوداد



وتابعت: "شوط أول كارثي للوداد أمام الترجي، ولكن جهاد جريشة ظهر في الواجهة، وقام بإلغاء هدفًا صحيحًا، وتجاهل ركلة جزاء للفريق المغربي".



وأضافت: "بالرغم من ظلم صافرته، سيحتج الوداد على الطرد إبراهيم النقاش لاعب الفريق، قبل موقعة "رادس" المقبلة بتونس.



واتخذ جريشة قرارات صارمة مع الفريقين، حيث أخرج 7 بطاقات تسببت في إبعاد 4 لاعبين عن الإياب، 3 من الترجي وهم الحارس معز بن شريفية، وغيلان الشعلالي وشمس الدين الذوادي، ومن الوداد أشرف داري وإبراهيم النقاش الذي تعرض للطرد.



وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالمباراة التي جمعت بينهما بمدينة "الرباط" بالمغرب.