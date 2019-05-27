ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

قبل عيد الفطر..الزراعة تستعد لإحكام قبضتها على أسواق اللحوم والأسماك

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:07 م
لحوم واسماك
لحوم واسماك
جمال صلاح الدين
انهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، إستعدادتها ورفعت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، للرقابة على الأسواق خلال العيد.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، ستكثف عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه سيتم تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينها.

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند بدء الإفطار ببضع تمرات مثلما أوصانا رسول الله

بعد صفعة جوجل لـ هواوي.. أفضل 4 هواتف بديلة لـHuawei P30 Pro

مبروك للنادى العريق.. الفيفا يهنئ الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية

بشرى سارة لـ موظفي الحكومة في السعودية بسبب إجازة عيد الفطر

الكراهية والخوض في الأعراض .. القصة الكاملة لوقف برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس

ترقب في الأهلي لمؤتمر اتحاد الكرة.. والخطيب يجهز لاجتماع طارئ

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور