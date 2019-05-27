قبل عيد الفطر..الزراعة تستعد لإحكام قبضتها على أسواق اللحوم والأسماك

انهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، إستعدادتها ورفعت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، للرقابة على الأسواق خلال العيد.



وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، ستكثف عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين.



وأضاف أنه سيتم تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينها.

