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أخبار العالم

ترامب يهاجم الديمقراطيين: يريدون ما هو أكثر من مولر.. ولا جدوى منهم

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:38 ص
ترامب
ترامب
على صالح
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس بأنهم لا يفعلون أي شيء في البرلمان، سوى أنهم يعولون على ما كان يفعله روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية تجسس الروس على الانتخابات الامريكية وتورط حملة ترامب في امدادهم بمعلومات.

وقال ترامب في تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي «الديمقراطيون لا يؤدون شيئا في الكونجرس! انهم يريدون أن يعولوا فقط على أكثر مما كانم يفعله مولر»

وكانت مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والتي اوجدت ترامب على سدة الحكم منذ 2016 هي أقل فترات التوتر بين الرئيس الأمريكي والكونجرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب.

وسرعالن ما تحولت تلك الاجواء التي بدت هادئة إلى حد ما إلى علاقة أكثر تعقيدا وأشبه بصراع مفتوح بين البيت الأبيض والكونجرس عقب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2018، والتي استعاد من خلالها الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، ولكونه المعارضة القوية سعى أعضاء الحزب المنافس لـ ترامب لعرقلة عدد من القوانين والمشاريع التي قدمتها إدارته.

ولكن ترامب لم يتمهل إذ قرر إعلان حالة الطوارئ ووقع على عدد من الأوامر التنفيذية دون الرجع إلى الكونجرس أو الحاجة إلى موافقته، الأمر الذي اشعل حربا بين البيت الابيض والكونجرس على الصلاحيات وبدا ذلك واضحا بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

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