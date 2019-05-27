ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تأهل أتلانتا لدوري الأبطال وفشل ميلان يحتل عناوين الصحف الإيطالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الإثنين، نجاح نادي أتلانتا في التأهل لدوري الأبطال للموسم القادم للمرة الأولى في تاريخه، وفشل نادي ميلان في حجز بطاقة التأهل للبطولة الأوروبية الأعرق، ليكتفي بمكان في بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة (توتو سبورت)- في عنوانها الرئيسي: "تاريخي: أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد إطاحته بساسولو 3-1.. وإنتر ميلان يعاني أمام إمبولي الرائع لكنه يحقق الهدف في النهاية ويتأهل.. وفوز ميلان على سبال ليس كافيًا.. هو الآن في الدوري الأوروبي في انتظار الحكم الصادر من اليويفا في قواعد اللعب المالي النظيف".

وأشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت)- في عنوانها الرئيسي: "أتالانتا يصنع التاريخ، وإنتر ميلان يهز سان سيرو، كلاهما وصل إلى دوري أبطال أوروبا بعد مباريات مجنونة.. وميلان يفشل".

وأضافت: "ميلان يفوز على سبال لكنه يحتل المركز الخامس المؤهل لليوروباليج".

وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "اتلانتا في دوري الأبطال.. إنتر يقدم هدية لاتلانتا بفوزه على إمبولي بعد مباراة مجنونة.. وأتالانتا في المركز الثالث، بينما ميلان يتأهل للدوري الأوروبي".

ترشيحاتنا

عملتله بلوك.. محمد ضياء يتقدم لنقابة الموسيقيين بشكوى ضد مطربة

تعرف على 4 أمور غيبية تحدث لك فى الدنيا يومي الاثنين والخميس

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

آبل أستاذتي.. رد غير متوقع من مؤسس هواوي تجاه الشركة الأمريكية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور