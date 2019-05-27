تأهل أتلانتا لدوري الأبطال وفشل ميلان يحتل عناوين الصحف الإيطالية

أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الإثنين، نجاح نادي أتلانتا في التأهل لدوري الأبطال للموسم القادم للمرة الأولى في تاريخه، وفشل نادي ميلان في حجز بطاقة التأهل للبطولة الأوروبية الأعرق، ليكتفي بمكان في بطولة الدوري الأوروبي.



وذكرت صحيفة (توتو سبورت)- في عنوانها الرئيسي: "تاريخي: أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد إطاحته بساسولو 3-1.. وإنتر ميلان يعاني أمام إمبولي الرائع لكنه يحقق الهدف في النهاية ويتأهل.. وفوز ميلان على سبال ليس كافيًا.. هو الآن في الدوري الأوروبي في انتظار الحكم الصادر من اليويفا في قواعد اللعب المالي النظيف".



وأشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت)- في عنوانها الرئيسي: "أتالانتا يصنع التاريخ، وإنتر ميلان يهز سان سيرو، كلاهما وصل إلى دوري أبطال أوروبا بعد مباريات مجنونة.. وميلان يفشل".



وأضافت: "ميلان يفوز على سبال لكنه يحتل المركز الخامس المؤهل لليوروباليج".



وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "اتلانتا في دوري الأبطال.. إنتر يقدم هدية لاتلانتا بفوزه على إمبولي بعد مباراة مجنونة.. وأتالانتا في المركز الثالث، بينما ميلان يتأهل للدوري الأوروبي".

