ضبط 742 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل بالإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محل غير مرخص بمنطقة الجمرك وضبطوا داخله 742 عبوة (عصائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومنتهية تاريخ الصلاحية.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام مالك محل "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل وضبط داخله كمية قدرها 742 عبوة (عصائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمي، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها خلال شهر أبريل 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.