نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لمجلس الادارة بشأن جروس

طالب ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، مجلس إدارة الفريق بضرورة التحلي بالصبر لاتخاذ القرار المناسب بشأن رحيل كريستيان جروس المدير الفني او بقائه.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتخاذ أي قرار لابد وأن تحتاج فيه لهدوء وتفكير ومنطق وأسباب ورؤية عايزين السعاده تستمر لجمهور الزمالك، ده بقي العنوان..شكرا لتهنئة كل المصريين اجمل شعب بكل انتماءاتهم .. اهلاوي صعيدي اسكندراني سيناوي اهل مدن القناه كلهم كلهم صباحكم رضا من ربنا ".



وفاز الزمالك، فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.