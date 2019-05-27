أهالي بورسعيد يشكون من ضعف المياه..والشركة تؤكد: انخفاض المنسوب بترعة العباسية

‏أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناه لمياه الشرب والصرف الصحي ان محطة القنطرة غرب المغذية لمحطة الرسوة بمدينة بورسعيد لاتوجد بها اعطال فنية وتعمل بكفاءة عالية وكميات المياه التي تخرج منها لتغذية محطة الرسوة ببورسعيد طبقًا للمعدلات الطبيعية وتبلغ قدرتها ١٢ ألف متر مكعب ساعة.



وقال عصمت ان المحطة تمتلك اربعة طلمبات لضخ المياه يعملون بكفاءة عالية ومنهم واحدة احتياطي لمواجهة اية طوارئ او اعطال مفاجئة وقدرة الطلمبة الواحدة ٤١٦٧ متر مكعب في الساعة.



وأمر رئيس الشركة القابضة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب شكوى اهالي بورسعيد من ضعف ضغط مياه الشرب وعدم وصولها الأدوار العليا.



وكشف تقرير اللجنة الفنية ان محطة القنطرة غرب التي تغذي منطقة الرسوة ببورسعيد تعمل بكفاءة .



وأرجع أسباب ضعف المياة الي انخفاض منسوب المياه بترعة العباسة المغذية لبورسعيد وان معدلات الضخ والعمل بالمحطات التابعة لشركة محافظات القناة لم تختلف عن الأيام السابقة للشكوى وضخ المياه يتم بصورة طبيعية.