أحمد السقا : ناهد نصر الله صاحبة الشكل الذي ظهرت به في ولد الغلابة

قال النجم أحمد السقا، إن الشكل الذي ظهر به ضمن أحداث دوره " عيسي " من خلال مسلسل "ولد غلابة "، كانت فكرته بالإضافة إلى الجلسات التحضيرية التي كنت أقوم بها مع المخرج محمد سامي، والاستايلست ناهد نصر الله، من حيث ارتداء النظارة والملابس الكثيرة حتى أظهر بالوزن الزائد .



وتابع السقا، في تصريح لصدى البلد: "من طبيعتي منذ بداية عملي الفني وأنا لا أتدخل في تفاصيل العمل لذلك ، أحرص علي عقد الجلسات التحضيرية".



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.