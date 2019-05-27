ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3888 مخالفة مرورية وتنفيذ 1770 حكما قضائيا في حملة بالمنيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:31 م
حملة مرورية
حملة مرورية
أيمن رياض
شنت أجهزة الأمن بالمنيا حملة مكبرة لضبط الشارع المنياوي ، تمكنت خلالها من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية والقضايا المتنوعة.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا ، إخطارا بتمكن الحملة من ضبط 3888 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 1770 حكما قضائيا متنوعا ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف. 

وفي مجال الرقابة التموينية تم ضبط 63 قضية تموينية متنوعة وفي مجال الاسلحة غير المرخصة تم ضبط 22 سلاحا ناريا غير مرخص عبارة عن 16 فردا محلي الصنع و4 بندقية خرطوش وبندقيتين آليتين.  

كما تم فحص 51 سائقا في إطار الحملة المقررة للكشف علي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة واسفر الكشف عن ايجابية 3 عينات.

ترشيحاتنا

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

ميدو يكشف سر فوز الزمالك بالكونفدرالية في أسوأ مواسمه الهجومية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

الناس فكرانى سعيدة أوى..بسمة وهبة: هاجمت أنغام لهذا السبب..فيديو

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل