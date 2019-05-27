ضبط 3888 مخالفة مرورية وتنفيذ 1770 حكما قضائيا في حملة بالمنيا

شنت أجهزة الأمن بالمنيا حملة مكبرة لضبط الشارع المنياوي ، تمكنت خلالها من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية والقضايا المتنوعة.



تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا ، إخطارا بتمكن الحملة من ضبط 3888 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 1770 حكما قضائيا متنوعا ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف.



وفي مجال الرقابة التموينية تم ضبط 63 قضية تموينية متنوعة وفي مجال الاسلحة غير المرخصة تم ضبط 22 سلاحا ناريا غير مرخص عبارة عن 16 فردا محلي الصنع و4 بندقية خرطوش وبندقيتين آليتين.



كما تم فحص 51 سائقا في إطار الحملة المقررة للكشف علي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة واسفر الكشف عن ايجابية 3 عينات.

