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برلمان

إنجاز جديد لمصر.. رياضة النواب تهنئ الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:24 م
تتويج الزمالك بكأس
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية
ماجدة بدوى

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك لفوزه بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نادي نهضة بركان المغربي الشقيق.

وقالت ، في بيان لها اليوم الاثنين، إن فوز الزمالك بلقب البطولة انتصار جديد للكرة المصرية وتتويج لحجم الجهود والإصرار والتحدي الذي ظهر عليه اللاعبون، وإنجاز جديد يعزز مكانة مصر ووضعيتها في التربع على عرش القارة السمراء في كرة القدم.

ووجهت، التحية للجماهير الذي ظهرت بشكل مشرف وراقٍ للغاية لمؤازرة فريقها، ووحدة الصف التي جمعت كل مشجعي الأندية الأخرى خلف الزمالك لحصد لقب البطولة، قائلة: "الجماهير كان لها عامل السحر، وضربت سيمفونية في المؤازرة والانتماء والاحساس بقيمة الوطن؛ حيث كانوا بحق اللاعب الأول في صفوف الفريق".

وأشارت إلى أن المباراة شهدت العديد من المكاسب منها؛ حالة الالتزام والروح الرياضية العالية والارتقاء التشجيعي الذي ظهرت عليه الجماهير، وتعزيز خطوات عودة الجماهير للملاعب بشكل كامل في البطولات المحلية بداية الموسم المقبل، وتخفيف حدة التعصب الكروي حيث التفت جموع الجماهير صوب هدف واحد خلف نادي الزمالك ممثل مصر، لحصد البطولة.

وأكدت أن المباراة رسالة طمأنة على خروج بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر الشهر المقبل، بشكل يعبر عن عراقة وحضارة المصريين، وبمظهر يبهر العالم أجمع، وأن الجماهير المصرية ستزين الملاعب وتملؤها حماسا وتشجيعا.

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