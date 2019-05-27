تناول الكثير من السوائل..نصائح لمرضى السكر فى رمضان..فيديو

قال الدكتور سامح عبد الشكور عميد معهد السكر والغدد الصماء الأسبق،إن مريض السكر يجب أن يتجنب تناول السكريات وتناول الأغذية المفيدة خلال شهر رمضان .



وقدم"عبد الشكور" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى" ،اليوم الإثنين،النصائح لمرضى السكر من أهمها تناول الكثير من السوائل بعد الإفطار فكلوا واشربوا ولا تسرفوا فى النشويات والسكريات.



وأضاف أنه يجب على مرضى السكر تناول الأدوية سواء الأنسولين أو الأقراص حتى لايرتفع نسبة السكر فى الدم وكذلك حتى لايرتفع الضغط ،مردفًا أنه يجب تنبيه المعدة اولا بالسوائل ثم بالطعام.



وتابع :"أنا بنصح كل مريض سكر بتناول وجبة إفطار خفيفة ثم بعد صلاة التراويح تناول الوجبة الثقيلة أي كإنه سوف يفطر بعد العشاء وذلك لتنبيه المعدة والدورة الدموية".

