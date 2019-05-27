نائب: إلغاء تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد يقلل خسائر الهيئة





مشيدا بقراره إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا انه سيحدث فارقا في ايرادات الهيئة.



وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له ان السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة فى الهيئة والمتمثلة فى التذاكر الذهبية التى يتم منحها لبعض الموظفين فى الدولة، مشيرا الى انه قبل اصدار القرار كان العاملون فى السكة الحديد ممن قضوا 25 سنة فى الخدمة فيما أكثر يحصلون على تصريح سفر مجانى، للحصول على التذكرة التى يريدها بدون دفع مقابل، ويستمر معه حتى بعد الخروج الى المعاش.



وأضاف أن الوزير يسعى للقضاء على كافة مسببات هذه الخسائر في إيرادات الهيئة، من خلال قراره الاخير، بالاضافة الى تشديد الغرامات ومنع التهرب وركوب المواطنين بدون تذاكر.



وأشار النائب إلى أن الهيئة تعاني من نقص عدد المحصلين بالمقارنة بعدد القطارات، وهو ما يسمح بالتهرب، مطالبا بزيادة عدد المحصلين بما يتناسب مع عدد القطارات.



قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان جهود وزير النقل لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في إحداث الإحلال والتجديد والصيانة.