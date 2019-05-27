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محظوظة جدًا.. يسرا اللوزى: الشغل مع هانى سلامة ممتع..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:06 م
الفنانة يسرا اللوزى
الفنانة يسرا اللوزى
آيات أحمد
قالت الفنانة يسرا اللوزى، إنها استعانت باللبس والاكسسوار لتجسيد الشخصيتين التى أدتهما فى مسلسلى " قمر هادى"، و " كلبش3"، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من أدوات الممثل تكمن فى اللبس والإكسسوار.

وأضافت اللوزى، خلال لقاء خاص ببرنامج " ArabWoodtv"، المذاع على فضائية " روتانا"، " ردود أفعال الجمهور حتى الان جيد جدًا حول المسلسلين"، مشيرة إلى ان التصوير مازال جارى فى المسلسلين.

وتابعت " الشغل مع هانى سلامة ممتع جدًا" مضيفة " هو شخص مريح وملتزم وسمعته تسبقه، ولا يختلف عن امير كرارة فى شئ، أنا محظوظة جدًا هذا العام".

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