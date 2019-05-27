محظوظة جدًا.. يسرا اللوزى: الشغل مع هانى سلامة ممتع..فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزى، إنها استعانت باللبس والاكسسوار لتجسيد الشخصيتين التى أدتهما فى مسلسلى " قمر هادى"، و " كلبش3"، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من أدوات الممثل تكمن فى اللبس والإكسسوار.



وأضافت اللوزى، خلال لقاء خاص ببرنامج " ArabWoodtv"، المذاع على فضائية " روتانا"، " ردود أفعال الجمهور حتى الان جيد جدًا حول المسلسلين"، مشيرة إلى ان التصوير مازال جارى فى المسلسلين.



وتابعت " الشغل مع هانى سلامة ممتع جدًا" مضيفة " هو شخص مريح وملتزم وسمعته تسبقه، ولا يختلف عن امير كرارة فى شئ، أنا محظوظة جدًا هذا العام".

