امتحانات التابلت.. فرحة بين طلاب أولى ثانوي بعد امتحان الفلسفة: 15 سؤال فى غاية السهولة.. فيديو

* أول مرة نستفيد من الأوبن بوك.. طلاب فى أولى ثانوي: امتحان الفلسفة سهل ومباشر

* فرحة بين طلاب أولى ثانوي ببني سويف بسهولة الفلسفة



رصد موقع "صدى البلد" الاخباري،علامات البهجة والسرور على أوجه طلاب الصف الأول الثانوى أمام لجان المدرسة الثانوية بعد تٱديتهم لامتحان مادة الفلسفة والمنطق في ماراثون الامتحانات، فى ظل تطبيق النظام الجديد.



قالت نانسى محمد الامتحان كان سهل جدا وكان هناك سهولة فى الحل على التابلت.



أضاف ضياء على ان الامتحان كان فى غاية السهولة ولكن الكتابة على التابلت كانت صعبة الى حد ما ما جعلنا غير قادرين على كتابة الاجابة كاملة.



أشار غالى حسن الى ان الامتحان كان عبارة عن ١٥ سؤال فى غاية السهولة.



أكد نادر اكرم ان الامتحان عمل على التابلت بشكل جيدا جدا والوقت كان اكثر من ما يحتاجه الامتحان.



بينما قال مهند أشرف، الطالب بالصف الأول الثانوي، والذي أدى امتحانه في مدرسة أحمد ماهر التجريبية بحدائق القبة، إن مستوى الامتحان جيد، ومن أفضل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



أضاف أشرف، في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا، مشيرا إلى أن مدة ساعة ونصف كانت كافية للإجابة عن أسئلة الامتحان، كما أن الامتحان لم يحتاج للإجابة عليه باستخدام قلم التابلت، فالكي بورد كان أسهل في الإجابة.



من جانبه أوضح عبد الرحمن خالد، الطالب بالصف الأول الثانوي، أن الامتحان جاء من داخل المنهج، مشيرا إلى أن الأسئلة كانت مباشرة، واستطاع الطلاب استخراج الإجابة من الكتاب.



وفي نفس السياق، أكد الطالب أحمد علي، أنه لأول مرة يستفيد من نظام الأوبن بوك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن السيستم لم يشهد أي مشكلات، معربا عن قلقه من مادة الفيزياء التي من المقرر امتحانها غدا الثلاثاء.



أبدى طلاب الصف الأول الثانوي سعادتهم بسهولة امتحان الفلسفة، الذي أدوه اليوم الاثنين، بشكل إلكتروني على جهاز التابلت.



ووصف الطلاب امتحان الفلسفة بالأسهل نوعا ما ،عن المواد العلمية علي الرغم من انه يحتاج إلي بعض التفكير ووصفه البعض بأنه في مستوي الطالب المتوسط .



أكد طلاب مدرسة النيل الثانوية "الشهيد هشام طعمة " ببني سويف ، إن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، لافتين إلى أن مستوى الأسئلة كان فى متناول جميع الطلاب، كما تم الاستعانة بالكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات.



يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تستمر حتى يوم الخميس 30 مايو الجاري، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



تنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.