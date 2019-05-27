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صحة البحر الأحمر : حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بسفاجا وأم الحويطات

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:37 م
صحة البحر الأحمر
صحة البحر الأحمر : حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة
إبراهيم جادالله

أعلن الدكتور تامر مرعى ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، عن إرسال حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة سفاجا وقرية أم الحويطات. 

وقال  مدير مديرية الشئون الصحية  ، فى بيان صحفى ، أن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر ، وجه  بتشكل  فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض  برئاسة الدكتورة نصرة سعد  مديرالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لتنفيذ حملة مكافحة متكاملة بمدينة سفاجا ، من ضمنها 

إجرءات ندوات توعية لأهالي القرية وستتوالي الحملات تباعا حفاظًا على الصحة العامة.

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