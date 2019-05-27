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رياضة

قائمة المغرب الأولية لأمم أفريقيا.. انضمام خالد بوطيب واستبعاد أزارو

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:25 م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
إسراء أشرف
أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، عن القائمة الأولية للأسود، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا، وقد ضمت 27 لاعبًا.

وشهدت قائمة المغرب الأولية، انضمام خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، وعبد الرازق حمد الله نجم النصر السعودي، بالإضافة إلى استبعاد وليد أزارو لاعب الأهلي.

كما شهدت القائمة تواجد أشرف حكيمي نجم ريال مدريد والمعار إلى بوروسيا دورتموند، مما يعني تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتعرض حكيمي لكسر في مشط القدم، وكان من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر، مما قد يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، ولكن سرعة تعافيه من الإصابة تجاوزت التوقعات.


وجاءت القائمة كالتالي:
قائمة المغرب الأولية لأمم أفريقيا.. انضمام خالد بوطيب واستبعاد أزارو

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