ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فتح باب التقدم في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي بالمنيا للحاجزين في ٢٠٠٦/٢٠٠٩

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:29 م
فتح باب التقدم في
فتح باب التقدم في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي بالمنيا
أيمن رياض
أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا، عن البدء في سحب كراسات الشروط للتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي من أقرب بريد مميكن لعدد (١٠٢) عمارة بإجمالي ٢٤٤٨ وحدة سكنية بمنطقة المطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل لجميع المواطنين وكذلك للحاجزين في مشروع الإسكان القومي 2006/2009 ، والذين لم يصبهم الدور في استلام وحدة سكنية التقدم لهذا المشروع.

قال المهندس رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان، إن العمارات تضم كافة المرافق والخدمات (مول تجاري _ مبني إداري _ مسجد _حضانة _ وحدة صحية _ شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وري) ومخصصة لكافة أبناء المحافظة من العدوة شمالا إلى ديرمواس جنوبا بسعر الوحدة ١٨٤ ألف جنيه فقط (أقل من سعر الوحدة بالإعلان العاشر المقدر بـ ٢٢٥ ألف جنيه) بالإضافة لدعم الدولة حتى ٤٠ ألف جنيه للوحدة.

وأضاف أنه فيما يخص الحاجزين في مشروع الاسكان القومي 2006/2009 ولم يصبهم الدور في استلام وحدة سكنية فيمكن التقدم لهذا المشروع وسحب كراسات الشروط والتقدم بنفس شروط الإعلان الحادي عشر مع سحب مقدم الحجز السابق (٥٠٠٠) جنيه لعدم التقدم لمشروعين في وقت واحد، ولهم أولوية في التخصيص لهذا المشروع.

ترشيحاتنا

هتوصل 39 درجة.. الأرصاد تُعلن عن موعد موجة حارة جديدة تضرب البلاد..فيديو

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعرف على أبرز الغائبين في العالم عن الألقاب القارية

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

مش نمبر وان.. زلزال محمد رمضان يخسر الرهان

الموز بـ 7 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة