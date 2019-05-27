فتح باب التقدم في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي بالمنيا للحاجزين في ٢٠٠٦/٢٠٠٩

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا، عن البدء في سحب كراسات الشروط للتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي من أقرب بريد مميكن لعدد (١٠٢) عمارة بإجمالي ٢٤٤٨ وحدة سكنية بمنطقة المطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل لجميع المواطنين وكذلك للحاجزين في مشروع الإسكان القومي 2006/2009 ، والذين لم يصبهم الدور في استلام وحدة سكنية التقدم لهذا المشروع.



قال المهندس رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان، إن العمارات تضم كافة المرافق والخدمات (مول تجاري _ مبني إداري _ مسجد _حضانة _ وحدة صحية _ شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وري) ومخصصة لكافة أبناء المحافظة من العدوة شمالا إلى ديرمواس جنوبا بسعر الوحدة ١٨٤ ألف جنيه فقط (أقل من سعر الوحدة بالإعلان العاشر المقدر بـ ٢٢٥ ألف جنيه) بالإضافة لدعم الدولة حتى ٤٠ ألف جنيه للوحدة.



وأضاف أنه فيما يخص الحاجزين في مشروع الاسكان القومي 2006/2009 ولم يصبهم الدور في استلام وحدة سكنية فيمكن التقدم لهذا المشروع وسحب كراسات الشروط والتقدم بنفس شروط الإعلان الحادي عشر مع سحب مقدم الحجز السابق (٥٠٠٠) جنيه لعدم التقدم لمشروعين في وقت واحد، ولهم أولوية في التخصيص لهذا المشروع.