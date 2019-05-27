مدير تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بالعلمين

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اللجان الامتحانية للصف الأول الثانوي بإدارة العلمين، حيث زار مدرستي العلمين الثانوية المشتركة وسيدي عبدالرحمن الثانوية مؤكدا ضرورة توفير سبل الراحة والاطمئنان لأبنائنا الطلاب .



واكد وكيل الوزارة الشكر لمسئولي ادارة العلمين على الالتزام النموذجي باللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق عملية امتحانية متميزة يسودها الهدوء والانضباط والالتزام .





وأشاد وكيل التعليم بمجهودات مسئولي التطوير التكنولوجي بمطروح لتقديم الدعم الفني والنصائح التعليمية والمساعدات الارشادية اللازمة للطلاب بكافة الادارات التعليمية لتسهيل مهمة الطلاب في الوصول لمنصة الامتحانات والوصول للأسئلة .