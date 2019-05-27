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اقتصاد

القابضة للتأمين: تنمية الثروة العقارية المملوكة للشركة بمشروعات عملاقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:56 م
القابضة للتأمين
القابضة للتأمين
علياء فوزي
قال باسل الحينى ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام ،إن شركته تسعى لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضًا تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر عائد مجزي.

وأضاف الحينى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شركات المجموعة تستهدف توطيد استخدام التكنولوجيا في جميع المستويات خلال الفترة القادمة بأحدث النظم الحديثة، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لتحقيق التطور المؤسسي وأيضًا لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وأشار رئيس الشركة القابضة، الى أهمية التوسع سواء الجغرافي أو على مستوى الأنشطة وفي هذا الصدد تنصب الدراسات داخل المجموعة على دراسة السوق الأفريقي لتحديد الاتجاه الأمثل للتواجد فيه، إما من خلال مكاتب تمثيل أو من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين في هذا السوق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه، أما توسيع وتنويع الأنشطة فيكون من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة في مجالات التأمين التكافلي "حياة"، والتأمين الطبي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.

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