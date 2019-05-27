حاكم البنك المركزي اللبناني: الليرة مستقرة.. وإصلاحات الموازنة إشارة إيجابية للأسواق

أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، أن وضع الليرة اللبنانية يتسم بالاستقرار، وأن السوق المصرفي مستقر وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 يعطي إشارات إيجابية للأسواق.



جاء ذلك في تصريح أدلى به حاكم البنك المركزي اللبناني، عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والنقدية في البلاد وما يتضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من إصلاحات خاصة في ما يتعلق بخفض عجز الموازنة.



وقال سلامه إن مشروع موازنة 2019 يخدم الأهداف التي حددتها الحكومة، مشيرا إلى أن الإصلاحات وانطلاق تنفيذ خطة معالجة أزمة الكهرباء، تمثل إشارات إيجابية.



وأضاف: "المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليًا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الأمور في الحدود القانونية، ووجدت لدى الرئيس عون تفهمًا كاملًا لهذا التوجه".